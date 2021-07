Tommaso Eletti ha tradito Valentina Nulli Augusti a Temptation Island? Le anticipazioni

(Di giovedì 1 luglio 2021)sono due protagonisti died hanno deciso di partecipare perché lei si sarebbe stancata dell’eccessiva gelosia di lui. Quando lo sponsor, Tezenis, ha fornito allai costumiha letteralmente sbroccato perché tutti a due pezzi: “Quel costume è un po’ troppo scollato, non sto rosicando, però quel costume… Io le avevo comprato i costumi interi ed ora si mette i bikini?“. Anche durante il falò,non ha potuto non confermare ...

Come ogni anno, il programma dedicato alle coppie e al loro viaggio nei sentimenti, ha il suo personaggio e si tratta proprio di. 21 anni, in coppia con Valentina Nulli Augusti (che ...Sta facendo discutere la partecipazione di Valentina Nulli Augusti ealla nuova edizione di Temptation Island . A dispetto delle previsioni, non è la differenza d'età a indisporre il pubblico bensì l'atteggiamento possessivo del giovane fidanzato, che ...È bastata la prima puntata di “ Temptation Island ”, accolta con ascolti più che positivi ( oltre 3 milioni di spettatori e il 20% di share ), per farci capire chi saranno i grandi protagonisti di que ...Valentina Nulli Augusti sposata con un uomo molto simile a Tommaso Eletti. Ecco chi è l'ex marito della concorrente di Temptation Island.