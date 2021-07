Tiro a segno, Coppa del Mondo Osijek: nelle gare a squadre di pistola a 25m vincono Repubblica Ceca e Germania (Di giovedì 1 luglio 2021) L’ultima giornata di gare è andata in archivio. A Osijek – Croazia – si è quindi conclusa la seconda e ultima tappa della Coppa del Mondo 2021, appuntamento precedente alle Olimpiadi di Tokyo, che scatteranno fra poche settimane. Andiamo a vedere come sono andate le cose nelle gare a squadre di pistola sportiva e automatica dai 25m. Il concorso femminile ha visto trionfare la Repubblica Ceca (Schejbalova-Cervenkova-Dedova) che, con lo score di 16-12, ha superato l’Ucraina (Shamanova-Korostylova-Nimets) nella finale 1°-2° ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) L’ultima giornata diè andata in archivio. A– Croazia – si è quindi conclusa la seconda e ultima tappa delladel2021, appuntamento precedente alle Olimpiadi di Tokyo, che scatteranno fra poche settimane. Andiamo a vedere come sono andate le cosedisportiva e automatica dai 25m. Il concorso femminile ha visto trionfare la(Schejbalova-Cervenkova-Dedova) che, con lo score di 16-12, ha superato l’Ucraina (Shamanova-Korostylova-Nimets) nella finale 1°-2° ...

Advertising

messveneto : Morto il cavalier Floreancig, pilastro del tiro a segno - SassiLive : SEGNALATO IN STATO DI LIBERTÀ ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI POTENZA TITOLARE IMPIANTO TIRO A SEGNO IN AREA VULTU… - savvucciu : @liliaragnar Buongiorno Adry,io il poliziotto lo manderei a fare tiro a segno per almeno 30 giorni di 8 ore ha manc… - LajoloRossi : Amici vi aspetto a #Firenze #stage #LKFSystem tradizione italiana di coltello e moderno #LKFSystem… - AlmaSck : RT @moonshadow_369: Non soltanto si è premurato di allestire una sala giochi soltanto per la sua bambina, ma ha addirittura predisposto un… -