Tir precipita nel vuoto | due morti a Campagna

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tragedia nei pressi del viadotto di, lungo l’A2 del Mediterraneo. Un tir, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha sfondato una barriera di protezione, cadendo nel. L’impatto ha completamente distrutto l’autoarticolato, ed il conducente ha perso la vita sul colpo. Sul posto anche il personale Anas ed i paramedici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del camionista e dell’assistente. Consiglia

Advertising

Yogaolic : RT @rep_napoli: Salerno, tir precipita da un viadotto: due morti [di Andrea Pellegrino] [aggiornamento delle 14:35] - rep_napoli : Salerno, tir precipita da un viadotto: due morti [di Andrea Pellegrino] [aggiornamento delle 14:35] - rep_napoli : Salerno, tir precipita da un viadotto: due morti [aggiornamento delle 14:21] - occhio_notizie : Incidente in autostrada A2 del Mediterraneo, Tir precipita dal viadotto: due morti >>> - AppaltiLeaks : Incidente sulla SA-RC,Tir precipita dal viadotto: due morti ?@Palazzo_Chigi? azzeri al più presto i vertici ANAS.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tir precipita

Unè caduto da un viadotto a Campagna , lungo l'A2 del Mediterraneo. Due i morti nel terribile incidente che s'è verificato in tarda mattinata tra gli svincoli di Campagna e Contursi. Per cause in ...Unè precipitato lungo la A2. Per cause da accertare, il mezzo pesante è caduto dal viadotto Tenza, tra gli svincoli di Campagna e Contursi, al km 43,000. Due persone, il conducente e un altro uomo a ...Due persone sono morte a seguito di un incidente avvenuto a Campagna, in provincia di Salerno, lungo l’A1 del Mediterraneo. Tutto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 1 luglio. Secondo le ...Un tir è precipitato lungo la A2. Per cause da accertare, il mezzo pesante è caduto dal viadotto Tenza, tra gli svincoli di Campagna e Contursi, al km ...