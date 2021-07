Tina Cipollari si diverte al casinò | pubblico in visibilio – VIDEO

(Di giovedì 1 luglio 2021)al? Ilha divertito moltissimi utenti. L’opinionista di Uomini e Donne solare e bella come sempre.è rimasta vittima di un brutto incidente domestico. È apparsa sulle pagine del settimanale Nuovo con una benda bianca a proteggerle l’occhio e sono stati tantissimi i fan a mandarle messaggi in privato L'articolo proviene da Inews.it.

Punto fermo del dating show di Maria De Filippi è, la verace opinionista che negli anni è entrata nel cuore dei telespettatori, e nella lista nera di Gemma Galgani . Laè ...è comparsa con una grossa benda a copertura dell'occhio sull'ultimo numero del settimanale Nuovo , facendo preoccupare i suoi tantissimi fan. L'opinionista storica di Uomini e Donne è ...Tina Cipollari al casinò? Il video ha divertito moltissimi utenti. L’opinionista di Uomini e Donne solare e bella come sempre. L’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari (foto Instagram). Tina ...Brutta avventura per la storica opinionista di Uomini e Donne: un incidente per Tina Cipollari successo in casa. Le foto con l'occhio bendato ...