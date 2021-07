Tina Cipollari bendata dopo un incidente, cosa è successo all’opinionista (Di giovedì 1 luglio 2021) incidente domestico per Tina Cipollari che qualche giorno fa è stata beccata con una benda sull’occhio, intenta a girovagare per Roma. Ad immortalarla così, dolorante, con gli occhiali da sole a coprire la fasciatura, è stato il settimanale Nuovo, dove compaiono gli scatti della nota opinionista di Canale 5. Nulla di grave, come ha raccontato lei stessa al settimanale, ma comunque un piccolo infortunio che le ha procurato un bel po’ di fastidio qualche giorno prima della partenza, come si vede in alcune storie pubblicate su Instagram, infatti, il volto di Uomini e Donne è già in vacanza, pronta ad attraversare il mare su una bella nave ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021)domestico perche qualche giorno fa è stata beccata con una benda sull’occhio, intenta a girovagare per Roma. Ad immortalarla così, dolorante, con gli occhiali da sole a coprire la fasciatura, è stato il settimanale Nuovo, dove compaiono gli scatti della nota opinionista di Canale 5. Nulla di grave, come ha raccontato lei stessa al settimanale, ma comunque un piccolo infortunio che le ha procurato un bel po’ di fastidio qualche giorno prima della partenza, come si vede in alcune storie pubblicate su Instagram, infatti, il volto di Uomini e Donne è già in vacanza, pronta ad attraversare il mare su una bella nave ...

