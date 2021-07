The Legend of Zelda Breath of the Wild e l'impresa di un fan che è riuscito ad aprire il 'forziere impossibile' (Di giovedì 1 luglio 2021) Anche se The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha debuttato quattro anni fa su Nintendo Switch e Wii U, i giocatori stanno ancora scoprendo nuovi dettagli. Tra questi un fan che è riuscito un antico mistero rimasto inviolabile per tutto questo tempo: il misterioso baule presente in Aris Beach che fino ad ora non era stato mai aperto. La persona incaricata di realizzare questa impresa è stato l'utente Kleric, che ha condiviso il momento tramite Twitter. Questo era l'ultimo "forziere impossibile" rimasto da aprire nel gioco. Il ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021) Anche se Theofof theha debuttato quattro anni fa su Nintendo Switch e Wii U, i giocatori stanno ancora scoprendo nuovi dettagli. Tra questi un fan che èun antico mistero rimasto inviolabile per tutto questo tempo: il misterioso baule presente in Aris Beach che fino ad ora non era stato mai aperto. La persona incaricata di realizzare questaè stato l'utente Kleric, che ha condiviso il momento tramite Twitter. Questo era l'ultimo "" rimasto danel gioco. Il ...

