The Last of Us di HBO ha la sua Sarah: Nico Parker vestirà i panni della figlia di Joel (Di giovedì 1 luglio 2021) La serie The Last of Us di HBO ha scelto la star di Dumbo Nico Parker per interpretare la figlia di Joel, Sarah. Pedro Pascal, come saprete, è già stato annunciato come Joel nella prossima serie. Deadline riporta che la Parker è il nuovo membro scelto per la serie The Last of Us. Si unirà a Pascal, Bella Ramsey che interpreta Ellie e Gabriel Luna che è stato scelto per il ruolo del fratello di Joel, Tommy. Merle Dandridge riprenderà il ruolo di Marlene, personaggio doppiato nel videogioco di Naughty Dog. La ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021) La serie Theof Us di HBO ha scelto la star di Dumboper interpretare ladi. Pedro Pascal, come saprete, è già stato annunciato comenella prossima serie. Deadline riporta che laè il nuovo membro scelto per la serie Theof Us. Si unirà a Pascal, Bella Ramsey che interpreta Ellie e Gabriel Luna che è stato scelto per il ruolo del fratello di, Tommy. Merle Dandridge riprenderà il ruolo di Marlene, personaggio doppiato nel videogioco di Naughty Dog. La ...

