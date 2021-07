Terminata l'Assemblea di Lega: niente campionato spezzatino, i club chiedono un incontro con Draghi (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi 1° luglio 2021 è stato un giorno importante per due motivi cardine: è appena iniziata la stagione 2021/22 con la sessione di calciomercato estiva; si è tenuta un'Assemblea di Lega dove sono stati discussi due punti fondamentali. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l'ipotesi di un "campionato spezzatino" - quindi con 10 orari differenti nel weekend per tutte le 10 partite di Serie A alla giornata - sarebbe andata in fumo. I club, a meno di due mesi dall'inizio del campionato, non hanno voluto intavolare nuove trattative per modificare l'attuale assetto orario delle ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi 1° luglio 2021 è stato un giorno importante per due motivi cardine: è appena iniziata la stagione 2021/22 con la sessione di calciomercato estiva; si è tenuta un'didove sono stati discussi due punti fondamentali. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l'ipotesi di un "" - quindi con 10 orari differenti nel weekend per tutte le 10 partite di Serie A alla giornata - sarebbe andata in fumo. I, a meno di due mesi dall'inizio del, non hanno voluto intavolare nuove trattative per modificare l'attuale assetto orario delle ...

