Tennis: Wimbledon, Sonego al 3° turno (Di giovedì 1 luglio 2021) Londra, 1 lug. - (Adnkronos) - Lorenzo Sonego avanza al terzo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club. L'azzurro, numero 27 del mondo e 23 del seeding, supera il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros, numero 112 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6 (7-3), 6-1 in due ore e 46 minuti. Sonego affronterà al terzo turno l'australiano James Duckworth, numero 91 del mondo.

