Tennis: Wimbledon, Mager ko al 2° turno (Di giovedì 1 luglio 2021) Londra, 1 lug. - (Adnkronos) - Ginaluca Mager esce di scena al secondo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club. L'azzurro, numero 77 del mondo, cede all'australiano Nick Kyrgios, numero 60 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (9-7), 6-4, 6-4 in un'ora e 54 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Londra, 1 lug. - (Adnkronos) - Ginalucaesce di scena al secondodi, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club. L'azzurro, numero 77 del mondo, cede all'australiano Nick Kyrgios, numero 60 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (9-7), 6-4, 6-4 in un'ora e 54 minuti.

