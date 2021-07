Tennis: Wimbledon, Giorgi fuori al secondo turno (Di giovedì 1 luglio 2021) Londra, 1 lug. - (Adnkronos) - Camila Giorgi esce di scena al secondo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club. L'azzurra, numero 62 del mondo, cede alla ceca Karolina Muchova, numero 22 del ranking Wta e 19 del seeding, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in due ore e 15 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Londra, 1 lug. - (Adnkronos) - Camilaesce di scena aldi, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club. L'azzurra, numero 62 del mondo, cede alla ceca Karolina Muchova, numero 22 del ranking Wta e 19 del seeding, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in due ore e 15 minuti.

