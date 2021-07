Temptation Island, Claudia piena di dubbi: affermazioni spiazzanti sul fidanzato (Di giovedì 1 luglio 2021) Claudia a Temptation Island si lascia sfuggire rivelazioni sul fidanzato che hanno spiazzato tutti, parla della loro relazione e confessa i suoi dubbi Al via da ieri, mercoledì 30 giugno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 1 luglio 2021)si lascia sfuggire rivelazioni sulche hanno spiazzato tutti, parla della loro relazione e confessa i suoiAl via da ieri, mercoledì 30 giugno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

louissishome : RT @stanga_mattia: Sei dubbioso sulla tua vita di coppia? Vuoi capire se ci potrà davvero essere un futuro tra voi due? State pensando di a… - steffy_rosas : RT @adorvharreh: Ecco dove si tengono i casting per temptation island: #TemptationIsland - aurvsx : RT @_hellotetectif: Un mese prima del matrimonio se decidi di andare a Temptation Island tutto devi fare tranne che sposarti #TemptationIsl… - yngsmile : RT @inlovewithfede_: Temptation Island è quel programma che mi fa capire che devo solo ringraziare se sono single - Coliveraddicted : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… -