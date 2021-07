Temptation Island, avete mai visto l’ex marito di Valentina? Sui social sputano gli scatti inediti (Di giovedì 1 luglio 2021) Valentina è una delle concorrenti di Temptation Island, ma voi avete mai visto il suo ex marito? Sui social spuntano gli scatti inediti. È stata la protagonista indiscussa della prima puntata di Temptation Island, la simpaticissima Valentina. Fidanzata da quasi due anni con il giovanissimo Tommaso, la romana ha deciso di prendere parte al docu-reality L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 1 luglio 2021)è una delle concorrenti di, ma voimaiil suo ex? Suispuntano gli. È stata la protagonista indiscussa della prima puntata di, la simpaticissima. Fidanzata da quasi due anni con il giovanissimo Tommaso, la romana ha deciso di prendere parte al docu-reality L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

