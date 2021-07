Temptation Island 9 | l’opinione di Isa sulla prima puntata

Leggi su isaechia

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ed eccoci qui anche quest’anno a goderci la nuova edizione del programma che farebbe rivalutare la propria vita sentimentale anche a un eremita rinchiuso in una grotta che parla solo con le pietre di! Allora, partiamo dal fatto che dopo le prime puntate dei vari reality con protagonisti non precedentemente noti, mi sento tipo quando vai a far serata con amici nuovi, te ne presentano 12 tutti in una volta e non solo non ti ricordi i loro nomi ma finisci per non ricordarti manco il tuo, quindi io mi aiuterò con Google ma aiuterò voi abbinando ai nomi dei modi immediati per capire di chi stiamo parlando. Protagonisti indiscussi della ...