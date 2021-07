Temptation Island 9, ecco come sono andati gli ascolti della prima puntata! (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ andata in onda ieri sera la prima puntata del nona edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. La puntata, che ha generato un enorme riscontro sui social con l’hashtag ufficiale in tendenza su Twitter per tutta la serata e migliaia di tweet dedicati all’argomento, ha ottenuto un buon risultato anche in termini di dati d’ascolto: sono stati 3.194.000 i telespettatori collegati al docu reality per uno share pari al 20,96%. Un risultato certamente ottimo se confrontato agli altri programmi in onda sulla rete (ricordiamo, ad esempio, che L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi ha ottenuto una media di share poco ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ andata in onda ieri sera lapuntata del nona edizione dicondotta da Filippo Bisciglia. La puntata, che ha generato un enorme riscontro sui social con l’hashtag ufficiale in tendenza su Twitter per tutta la serata e migliaia di tweet dedicati all’argomento, ha ottenuto un buon risultato anche in termini di dati d’ascolto:stati 3.194.000 i telespettatori collegati al docu reality per uno share pari al 20,96%. Un risultato certamente ottimo se confrontato agli altri programmi in onda sulla rete (ricordiamo, ad esempio, che L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi ha ottenuto una media di share poco ...

