Temptation Island 2021: chi è Valentina? Cognome, età, lavoro, Tommaso, Instagram (Di giovedì 1 luglio 2021) La coppia di Temptation Island 2021 formata da Tommaso e Valentina, come previsto, ha attirato l’attenzione del pubblico di canale 5: scopriamo tutto quello che sappiamo sulla bionda fidanzata, vittima della gelosia del giovane compagno. Leggi anche: Temptation Island 2021: chi è Tommaso? Cognome, età, lavoro, Valentina, Instagram Valentina di Temptation Island: Cognome, età, lavoro, ... Leggi su donnapop (Di giovedì 1 luglio 2021) La coppia diformata da, come previsto, ha attirato l’attenzione del pubblico di canale 5: scopriamo tutto quello che sappiamo sulla bionda fidanzata, vittima della gelosia del giovane compagno. Leggi anche:: chi è, età,di, età,, ...

Advertising

degansss : RT @stanga_mattia: Sei dubbioso sulla tua vita di coppia? Vuoi capire se ci potrà davvero essere un futuro tra voi due? State pensando di a… - 2359pm : Cioè, è iniziato Temptation Island? - itsmc17 : RT @stanga_mattia: Chi si iscrive a temptation island con me ? Poi ci tradiamo a vicenda facendoci tutti i tentatori e le tentatrici daiiii… - ShayISsoCute : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - itsmc17 : RT @inlovewithfede_: Temptation Island è quel programma che mi fa capire che devo solo ringraziare se sono single -