Teatro come strumento di inclusione, convenzione tra amministrazione Melucci e Crest (Di giovedì 1 luglio 2021) Ragazzi, periferie, partecipazione e, naturalmente, Teatro. Sono gli elementi significativi della convenzione sottoscritta da Crest e Comune di Taranto, presentata oggi a Palazzo di Città dall'assessore alla Cultura dell'amministrazione Melucci, Fabiano Marti, dalla presidente del Teatro Crest Clara Cottino e dall'attore Giovanni Guarino.Una collaborazione che si perpetua nel tempo e che doveva essere confermata nell'estate della ripartenza, quando promuovere occasioni da vivere insieme, cui partecipare insieme, è l'imperativo giusto per assaporare il ritorno ad una ...

