Superbike | Jonathan Rea cerca l’allungo nel giardino di casa

(Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo una pausa di tre settimane tornano in pista i protagonisti del Mondiale. Tutto pronto da Donington Park per il Gran Premio di Gran Bretagna, quarto atto della stagione dopo la competizione italiana di Misano Adriatico.Rea approda inda leader della graduatoria. Il britannico di Kawasaki ha gestito la situazione in Italia dove ha raccolto tre importanti podi per il proseguo della stagione. Il sei volte campione insegue il successo davanti ai propri tifosi e proverà ad allungare sulla Yamaha di Toprak Razgatl?o?lu che al momento è secondo con 20 punti di gap. Il turco e la moto giapponese sono nettamente ...

... Valentino Rossi nel Motomondiale o la Ducati inil problema non si poneva per noi italiani. Ma se a fare filotto èRea con la Kawasaki la disaffezione del nostro appassionato ...In lizza ci sono Toprak Razgatlioglu , attualmente secondo nel Mondialealle spalle diRea, e Garrett Gerloff : lo statunitense ha già guidato la M1 ad Assen, in sostituzione ...Da Donington Park torna la Superbike. Dopo una stagione di assenza in seguito all'emergenza sanitaria rientra nel calendario del Mondiale riservato alle derivate il Gran Premio della Gran Bretagna, qu ...Il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2021 torna in pista in Gran Bretagna sulla pista di Donington Park. Lo storico tracciato inglese ha opitato ben 52 ...