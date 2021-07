Sud, il ministro Carfagna: Stop al criterio della spesa storica, dal 2022 nuove regole (Di giovedì 1 luglio 2021) “Bisogna eliminare il criterio della spesa storica e introdurre quello della spesa per fabbisogni. Altrimenti le regioni del Sud saranno sempre penalizzate. Ci stiamo lavorando e dal 2022 introdurremo nuove regole”. Ad annunciarlo è Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, intervenendo alla convention Alis in corso a Sorrento. “Con Guido Grimaldi – aggiunge – abbiamo parlato delle ZES, che finalmente verranno rese operative. Nel Pnrr ho fatto inserire una linea di finanziamento per ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 luglio 2021) “Bisogna eliminare ile introdurre quelloper fabbisogni. Altrimenti le regioni del Sud saranno sempre penalizzate. Ci stiamo lavorando e dalintrodurremo”. Ad annunciarlo è Maraper il Sud e la Coesione Territoriale, intervenendo alla convention Alis in corso a Sorrento. “Con Guido Grimaldi – aggiunge – abbiamo parlato delle ZES, che finalmente verranno rese operative. Nel Pnrr ho fatto inserire una linea di finanziamento per ...

