"Subumani". E la Bardot viene condannata per "parole naziste"

(Di giovedì 1 luglio 2021) Brigitteera stata citata in giudizio per ingiuria dal 51enne Willy Schraen, capo della Federazione transalpina della caccia

... erano state scritte dallain un fondo da lei pubblicato nell'ottobre 2019, sul sito ...diva aveva allora scritto che Schraen era un " esempio lampante " del tipo di " terroristi " e "...Sul sito della sua Fondazione, aveva definito i cacciatori "di abietta viltà" e anche " ... Il tribunale ha chiesto alla, 86 anni, di provvedere alla cancellazione, entro 15 giorni, di ...Brigitte Bardot era stata citata in giudizio per ingiuria dal 51enne Willy Schraen, capo della Federazione transalpina della caccia ...L'iconica Brigitte Bardot è stata condannata a pagare una multa ai cacciatori per averli insultati. Il tribunale di Arras, nel Nord della Francia ha condannato oggi Brigitte Bardot ...