Su TikTok si potranno fare video lunghi fino a tre minuti

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ier stanno per dire addio al limite di un minuto deisulla piattaforma cinese.ha deciso di implementare la durata per tutti quanti gli utenti nel mondo portando quella attuale di un minuto a treper garantire maggiore flessibilità e spazio di manovra ai creator. Il cambiamento è già in fase di test dallo scorso dicembre ma solo una serie di utenti selezionati tra i migliori creatori del social hanno potuto sfruttare questa opportunità. Visto il successo dell’esperimento ora la durataaumenta ufficialmente per tutti quanti. LEGGI ANCHE >>> ...