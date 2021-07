Storie straordinariamente normali | la docuserie sul mondo della disabilità

(Di giovedì 1 luglio 2021)Minetti su Tv2000In onda ogni lunedì in seconda serata su Tv2000, dal 5 luglio. Un viaggio oltre ogni barriera o categoria. Nella prima puntata Annalisa Minetti Annalisa Minetti è la protagonistaprima puntata di ‘’ lain sei puntate, dedicata al, in onda su Tv2000 (canale 28 DT e 157 Sky) a partire dal 5 luglio, ogni lunedì in seconda serata. Un viaggio nella vita di uomini e donne disabili e dei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Storie straordinariamente

La Gazzetta dello Sport

Il Museo sarà poiaperto al pubblico fino alle ore 23 con ingresso ... Direttore regionale Musei della Toscana - per riaffermare il suo ruolo di custode die memorie di mondi ...Appassionarsi alledi adolescenti o giovani adulti che oltre alle sfide e alle tribolazioni ...dei motivi per cui All American piace così tanto è perché si tratta di una serie...Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha rimarcato come non sia possibile finanziare in deficit i tagli d'imposta di natura strutturale ...La pandemia come occasione per rivisitare le nostre radici culturali che ci permette di incontrare, o ritrovare, Tucidide, Socrate, Eraclito, Lucano, Voltaire, Camus e Manzoni ...