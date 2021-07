Stop cartelle e cashback | ecco il decreto lavoro

(Di giovedì 1 luglio 2021) Annamaria Villafrate - Ilapprovato in CdM il 30 giugno prevede anche il blocco dei licenziamenti per la moda e il tessile fino al 31 ottobre.

petergomezblog : Sospeso il cashback dal 30 giugno. La Decisione a sorpresa di Draghi fa felice Fratelli d'Italia che ne chiese lo s… - fattoquotidiano : Stop al cashback dal 30 giugno e blocco delle cartelle esattoriali fino al 31 agosto: le decisioni della cabina di… - destri_li : Dl lavoro e fisco, sì del Cdm. Stop cartelle fino al 31 agosto, credito imposta 100% su commissioni carte

e differimento Tasi Nuova proroga per l'invio delleesattoriali al 30 agosto, dal precedente 30 giugno. Stando alle anticipazioni, riguarderà in sintesi: sospensione invio ...Nei fatti, fino al 31 agosto 2021 è sospesa l'attività di notifica di nuoveesattoriali, ... Dunquea fermi amministrativi , pignoramenti , ipoteche ecc. La sospensione al 30 settembre ...La nuova proroga della sospensione delle cartelle complica la ripresa dei versamenti: a settembre, infatti, l'importo da pagare per chi ...Decreto Lavoro: notifiche e pignoramenti da fine agosto, pagamenti entro settembre, rottamazione confermata, condono cartelle in arrivo.