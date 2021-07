Stefano Montanari e Antonietta Gatti intervistati da Red Ronnie | le nostre fake news? Aspettiamo ancora qualcuno che venga a confutarle seriamente

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 1 luglio 2021) “La scienza non può procedere senza confronti, senza contrapposizioni, i dogmi non sono scienza sono un’altra cosa e non valgono niente”.e sua moglie, la scienziata, in questa lunga, interessante e alternativa intervista delineano i tratti preoccupanti di un’informazione anestetizzata e pilotata, di medici assopiti o asserviti che tradiscono la professione e mettono a rischio la salute delle persone con sprezzo della vita di adulti e bambini.Gli argomenti sono numerosi e tutti degni di approfondimento, ne facciamo un sommario qui, nell’ordine: la mucca pazza, le polveri sottili del World Trade Center, ...