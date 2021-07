Stefano De Martino e Paola Di Benedetto stanno insieme?

(Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo la foto in barcaDeDisembrano avere intrapreso una vera e propria frequentazione.Diha parlato della rottura con Federico Rossi mentre esce conDeesce da due settimane. Anche se già si conoscevano,DeDisembrano frequentarsi da, almeno, due settimane. Era la prima settimana di giugno quando delle foto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

...a corteggiare la vincitrice del Grande Fratello Vip un anno fa Pubblicato su 30 Giugno 2021 Nuova coppia nello showbiz italiano? A quanto pare sì! Sembra ci sia del tenero traDee ...Le voci all'inizio parlavano di un possibile sostituzione con un programma di intrattenimento condotto da Lorella Cuccarini eDe, ma a quanto pare non era nulla di ufficiale, visto ...Stefano De Martino finisce in mutande sul social. Stefano De Martino ha condiviso un divertente post dal suo account Instagram dove abbigliato (per metà) con vestiti eleganti, si concede ...Paola di Benedetto e Stefano De Martino, secondo una fonte, starebbero insieme. Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.