Stefano De Martino e Paola Di Benedetto insieme? L’indiscrezione (Di giovedì 1 luglio 2021) Paola Di Benedetto e Stefano De Martino si stanno frequentando? Scopriamo insieme le voci, sempre più insistenti, di questa nuova coppia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@StefanodeMartino) E’ trascorso più di un anno da quando Stefano De Martino si è lasciato con Belen Rodriguez, sua moglie e madre di suo figlio Santiago. In questo ultimo periodo però, la bella showgirl argentina si è innamorata di uno ... Leggi su formatonews (Di giovedì 1 luglio 2021)DiDesi stanno frequentando? Scopriamole voci, sempre più insistenti, di questa nuova coppia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDe(@de) E’ trascorso più di un anno da quandoDesi è lasciato con Belen Rodriguez, sua moglie e madre di suo figlio Santiago. In questo ultimo periodo però, la bella showgirl argentina si è innamorata di uno ...

Advertising

cosachicome : stefano de martino paodb stanno insieme perchè: #stefanodemartino - infoitcultura : Stefano De Martino e Paola di Benedetto stanno insieme? Quando sarebbe iniziata tra i due - infoitcultura : Stefano De Martino e Paola Di Benedetto fanno coppia! - infoitcultura : Stefano De Martino, rumors sulla mossa sporca: 'La ha corteggiata per mesi, ma aveva un altro'. Fuori i nomi - infoitcultura : Stefano De Martino: amore in corso con ex concorrente di Grande Fratello. Ecco chi è -