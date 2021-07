Stefania Orlando, il sogno di un figlio: “Faremo le pratiche per l’adozione” (Di giovedì 1 luglio 2021) L’abbiamo tanto apprezzata al Grande Fratello Vip, dove ha mostrato dei lati inediti del suo carattere fino ad oggi: Stefania Orlando è stata una certezza all’interno del Reality Show. E a settembre tornerà in TV come concorrente in Tale e Quale Show, ma non solo, perché sogna di fare un passo importante, ovvero di avviare le pratiche di adozione insieme al marito Simone Gianlorenzi. Sebbene abbia sempre affermato di non volerne e di sentirsi una donna ugualmente completa anche senza figli, è giunto per lei il momento di guardare al futuro con un pizzico in più di curiosità. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 luglio 2021) L’abbiamo tanto apprezzata al Grande Fratello Vip, dove ha mostrato dei lati inediti del suo carattere fino ad oggi:è stata una certezza all’interno del Reality Show. E a settembre tornerà in TV come concorrente in Tale e Quale Show, ma non solo, perché sogna di fare un passo importante, ovvero di avviare ledi adozione insieme al marito Simone Gianlorenzi. Sebbene abbia sempre affermato di non volerne e di sentirsi una donna ugualmente completa anche senza figli, è giunto per lei il momento di guardare al futuro con un pizzico in più di curiosità. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la ...

