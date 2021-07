Stefania Orlando: “Ho rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6" (Di giovedì 1 luglio 2021) Nella prossima stagione Stefania Orlando non lavorerà con Mediaset: la conduttrice ha rivelato di aver rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6. Stefania Orlando ha rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6: lo ha rivelato la stessa conduttrice nel corso di un'intervista al settimanale Oggi dove ha confermato la sua partecipazione a Tale e Quale Show. Dopo il successo ottenuto al Grande ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 luglio 2021) Nella prossima stagionenon lavorerà con Mediaset: la conduttrice ha rivelato di averildialVip 6.haildialVip 6: lo ha rivelato la stessa conduttrice nel corso di un'intervista al settimanale Oggi dove ha confermato la sua partecipazione a Tale e Quale Show. Dopo il successo ottenuto al...

Advertising

IlContiAndrea : Tra i concorrenti del nuovo cast di #Taleequaleshow ci saranno: Stefania Orlando, Pierpaolo Pretrelli, Ciro Priello… - Sanem48699957 : Ma amo Stefania Orlando che piange in mental break down al gf ahahahaha #bahtoyun - StraNotizie : Alfonso Signorini, la verità sulla proposta fatta a Stefania Orlando per il GF Vip 6 - BITCHYFit : Alfonso Signorini, la verità sulla proposta fatta a Stefania Orlando per il GF Vip 6 * - gianlu_79 : RT @Nicholas_Dls: Concorrente a #TaleeQualeShow e spera di ripetere l’esperienza di opinionista alla #VitainDiretta. #StefaniaOrlando Leg… -