Stefania Orlando | bambino in arrivo?

Leggi su solodonna

(Di giovedì 1 luglio 2021), ex concorrente del Grande Fratello Vip, assieme al marito Simone, sembrano pronti ad allargare la propria famiglia attraverso l’affidamento di un adolescente senza famiglia. Dopo la notorietà giunta attraverso il Grande Fratello Vip e dopo la partecipazione a La Vita in Diretta come opinionista,è pronta a partecipare al programma televisivo condotto da Carlo Conti e trasmesso da Rai 1.lavora con Articolo completo: dal blog SoloDonna