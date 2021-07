Stefania Orlando: “A Tale e Quale presa senza provini” | Sul Grande Fratello: “Mi hanno proposto il ruolo di opinionista” (Di giovedì 1 luglio 2021) Stefania Orlando, ex protagonista del Grande Fratello Vip 5, parla del suo nuovo ruolo in tv nel programma Tale e L'articolo Stefania Orlando: “A Tale e Quale presa senza provini” Sul Grande Fratello: “Mi hanno proposto il ruolo di opinionista” proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 1 luglio 2021), ex protagonista delVip 5, parla del suo nuovoin tv nel programmae L'articolo: “A” Sul: “Miildi” proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

IlContiAndrea : Tra i concorrenti del nuovo cast di #Taleequaleshow ci saranno: Stefania Orlando, Pierpaolo Pretrelli, Ciro Priello… - elenaneiguaii : STEFANIA ORLANDO TI AMO SEMPRE PIÙ L'ELFO SFANCULATO CE LO MERITAVAMO ECCOME - debyconunab : Ma l’elfo che aveva puntato a una Stefania Orlando e si è dovuto accontentare di quelle due come sta? Per noi è tutto ciò che conta - GiuBat6 : Io oggi più di ieri e meno di domani : adoro amo venero Stefania Orlando ?? - Gresy73 : RT @tvblogit: Stefania Orlando: “A Tale e Quale mi hanno presa senza provino. Per il Grande Fratello Vip mi hanno proposto il ruolo di opin… -