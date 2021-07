Star Wars: The Old Republic - Legacy of Sith è la nuova espansione annunciata a sorpresa da BioWare (Di giovedì 1 luglio 2021) In onore dell'imminente decimo anniversario di Star Wars: The Old Republic, BioWare ha svelato Legacy of the Sith, la prossima grande espansione che segna l'inizio di un nuovo entusiasmante periodo per l'acclamato MMORPG. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale condiviso da EA. Legacy of the Sith si baserà nuovamente sulla trama dinamica di Star Wars: The Old Republic: i giocatori prenderanno parte a una campagna militare finalizzata a proteggere un pianeta che, avendo ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021) In onore dell'imminente decimo anniversario di: The Oldha svelatoof the, la prossima grandeche segna l'inizio di un nuovo entusiasmante periodo per l'acclamato MMORPG. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale condiviso da EA.of thesi baseràmente sulla trama dinamica di: The Old: i giocatori prenderanno parte a una campagna militare finalizzata a proteggere un pianeta che, avendo ...

