Spari contro i migranti dalle motovedette libiche donate dall’Italia. Video diffuso da Sea-Watch mostra attacco nella zona Sar maltese (Di giovedì 1 luglio 2021) Una nave della guardia costiera libica, donata dall’Italia, ha sparato alcuni colpi mentre intercettava un gruppo di migranti nella zona di ricerca e salvataggio maltese. L’incidente è stato osservato da Seabird, un aereo gestito dalla Ong Sea-Watch International (qui il Video), che ha riferito che sono stati sparati colpi in mare. “Ieri Seabird – ha spiegato Sea-Watch – ha documentato un violento attacco della cosiddetta guardia costiera libica in zona Sar maltese. I Video realizzati dal ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 luglio 2021) Una nave della guardia costiera libica, donata, ha sparato alcuni colpi mentre intercettava un gruppo didi ricerca e salvataggio. L’incidente è stato osservato da Seabird, un aereo gestito dalla Ong Sea-International (qui il), che ha riferito che sono stati sparati colpi in mare. “Ieri Seabird – ha spiegato Sea-– ha documentato un violentodella cosiddetta guardia costiera libica inSar. Irealizzati dal ...

