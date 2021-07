Sparano per rubargli il motorino, il proiettile fermato da un’agendina (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Sconosciuti lo bloccano e gli chiedono di consegnare loro il motorino. Lui riesce a divincolarsi e a scappare ma i malviventi gli Sparano contro un colpo di pistola che si confisca nello zainetto e viene provvidenzialmente bloccato da un’agendina con una copertina spessa. E’ accaduto a Torre Annunziata e dell’episodio ne danno oggi notizia organi di informazione. Il giovane ha presentato denuncia alla stazione dei carabinieri di Boscoreale, la sua città di residenza, solo dopo essersi reso conto di quanto accaduto nell’azienda di Castellammare di Stabia dove lavora. Perché, stando a quanto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Sconosciuti lo bloccano e gli chiedono di consegnare loro il. Lui riesce a divincolarsi e a scappare ma i malviventi glicontro un colpo di pistola che si confisca nello zainetto e viene provvidenzialmente bloccato dacon una copertina spessa. E’ accaduto a Torre Annunziata e dell’episodio ne danno oggi notizia organi di informazione. Il giovane ha presentato denuncia alla stazione dei carabinieri di Boscoreale, la sua città di residenza, solo dopo essersi reso conto di quanto accaduto nell’azienda di Castellammare di Stabia dove lavora. Perché, stando a quanto ...

