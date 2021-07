Spagna | Morata confessa | «Il gol alla Croazia? Me lo ha ispirato Chiesa»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 luglio 2021) L’attaccante dellaAlvaroha parlato della rete segnata, svelando un retroscena Alvaroha parlato ai microfoni di El Larguero. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 GOL– «Ho visto il gol, me lo ha mandato mia moglie. Sapevo che avrei avuto un secondo e mezzo o due per tirare e ha funzionato bene. Ho parlato condel suo grande gol e mi è rimasto in testa. Appena ho segnato sono riuscito a rompere un vetro, ma è entrato dentro». FISCHI – «Dopo quello che hai vissuto nell’ultimo anno, ti rendi ...