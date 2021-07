Spada Formazienda | Più formazione in azienda | investire trasmissione di competenze

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Labitalia) - Il nuovo accordo sul blocco dei licenziamenti rilancia il ruolo dellacontinua nella fase della ripartenza. Dopo l'intesa stabilita dal governo con le forze sindacali scatta la proroga del blocco licenziamenti per alcuni settori e della cassa Covid fino al 31 ottobre per tutte le imprese che potranno utilizzarla prima di ricorrere alle risoluzioni dei rapporti di lavoro. La misura è stata estesa anche agli 85 tavoli ufficializzati presso il Mise. "E' un momento estremamente delicato - commenta Rossella, direttore del fondo interprofessionaleal quale aderiscono ...

