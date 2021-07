Sott. Salute, Costa annuncia: "La capienza negli stadi aumenterà già nelle prime partite di campionato" (Di giovedì 1 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha commentato le parole di ADL nella conferenza di ieri. Ecco quanto evidenziato: "Sono molto dispiaciuto di aver fatto arrabbiare De Laurentiis. Tralascio sugli aggettivi usati, nei confronti delle istituzioni bisognerebbe avere profondo rispetto anche se non si vedono le posizioni. Condivido, invece, la sofferenza e la difficoltà che si trovano nella quale si trovano le società di calcio". "Invito De Laurentiis ad ascoltare meglio le mie dichiarazioni: sosteniamo che l'immunità di gregge ci sarà a fine settembre, quindi ho spiegato ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, ilosegretario allaAndreaha commentato le parole di ADL nella conferenza di ieri. Ecco quanto evidenziato: "Sono molto dispiaciuto di aver fatto arrabbiare De Laurentiis. Tralascio sugli aggettivi usati, nei confronti delle istituzioni bisognerebbe avere profondo rispetto anche se non si vedono le posizioni. Condivido, invece, la sofferenza e la difficoltà che si trovano nella quale si trovano le società di calcio". "Invito De Laurentiis ad ascoltare meglio le mie dichiarazioni: sosteniamo che l'immunità di gregge ci sarà a fine settembre, quindi ho spiegato ...

