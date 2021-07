Sostenibilità, Urban Air Mobility: “patto” Enac-Enav-Save (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Migliorare la qualità della vita dei cittadini armonizzando l’innovazione con la Sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale: firmata oggi, giovedì 1 luglio, la lettera di intenti tra Enac, Enav e Save, società di gestione del sistema aeroportuale Venezia –Treviso, per la realizzazione di attività comuni a favore dello sviluppo dei nuovi concetti di mobilità aerea Urbana sostenibile, la Urban Air Mobility. L’accordo odierno – si legge nella nota – rappresenta un ulteriore tassello dell’iniziativa avviata dall’Enac ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Migliorare la qualità della vita dei cittadini armonizzando l’innovazione con lae la riduzione dell’imambientale: firmata oggi, giovedì 1 luglio, la lettera di intenti tra, società di gestione del sistema aeroportuale Venezia –Treviso, per la realizzazione di attività comuni a favore dello sviluppo dei nuovi concetti di mobilità aereaa sostenibile, laAir. L’accordo odierno – si legge nella nota – rappresenta un ulteriore tassello dell’iniziativa avviata dall’...

Lo sportello 'Bandiera Blu 2021' sarà allestito all'interno del museo Vittoria Colonna ...dati sulla qualità delle acque e le iniziative organizzate dal Comune sul tema della sostenibilità. ... ovvero l'ex Urban Center di piazza della Rinascita, il gabbiotto in vetro, ma con l'ufficio ...

