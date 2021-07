Sossio Aruta al vetriolo su un suo ex coinquilino nella casa del Gf Vip: ecco cosa ha dichiarato (Di giovedì 1 luglio 2021) Sossio Aruta, ex volto storico di Uomini e Donne, si è raccontato a tutto tondo in un’intervista rilasciata per PiùDonna.it, durante il quale si è lasciato andare ad una “frecciatina” diretta a Paolo Ciavarro. L’ex calciatore ha esordito intanto rivelando quale reality – tra i tanti affrontati – lo ha emozionato e coinvolto di più: Il reality che più porto nel cuore è Campioni perché mi ha permesso di diventare famoso facendo ciò che più amo. Non mi sento vip anche se in fondo lo sono, 15 anni di tv non sono pochi ma sono umile. È bellissimo in giro o sui social essere apprezzato. A proposito del Grande Fratello Vip invece – al quale partecipò nel 2020 ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 luglio 2021), ex volto storico di Uomini e Donne, si è raccontato a tutto tondo in un’intervista rilasciata per PiùDonna.it, durante il quale si è lasciato andare ad una “frecciatina” diretta a Paolo Ciavarro. L’ex calciatore ha esordito intanto rivelando quale reality – tra i tanti affrontati – lo ha emozionato e coinvolto di più: Il reality che più porto nel cuore è Campioni perché mi ha permesso di diventare famoso facendo ciò che più amo. Non mi sento vip anche se in fondo lo sono, 15 anni di tv non sono pochi ma sono umile. È bellissimo in giro o sui social essere apprezzato. A proposito del Grande Fratello Vip invece – al quale partecipò nel 2020 ...

Advertising

IsaeChia : Sossio Aruta al vetriolo su un suo ex coinquilino nella casa del #GfVip: ecco cosa ha dichiarato #uominiedonne - CinemaWinston22 : Valentina è praticamente entrata da single come fece Sossio Aruta - ReTwitStorm_ita : “Me lo sono #Imposto e l’ho #Fatto”. #Sossio #Aruta mai così #Furioso con la sua #Ursula. #Tutto fuori per la prima… - MondoTV241 : Sossio Aruta: 'Temptation? Non è pilotato, il concorrente se vuole può avere un copione' #SossioAruta… - MassimoTurrini7 : @diego4all l'unico secondo me forte tra i piu' giovani e' Kimmich. Anche Gosens e Havertz sono forti, ma non certam… -