Sospeso tra il Tevere e il cielo | Ponte Farnese costruito dalla comunità

Scatoloni di cartone, scotch, palloni a elio ed energia umana, così sarà costruito "Ponte Farnese", l'installazione dell'artista francese Olivier Grossetête che sarà inaugurata il 13 luglio 2021 vicino a Ponte Sisto a Roma. Un Ponte "volante" costruito dalla comunità durante giorni di workshop aperti a tutti – dall'8 al 12 luglio 2021 tramite registrazione sulla pagina dedicata – e che rimarrà Sospeso per cinque giorni. Un Ponte simbolo di un sogno secolare, quello del Cardinale Farnese, che desiderava, ...

