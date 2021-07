Sondaggi politici: Lega cresce e stacca Pd, M5S giù (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - La Lega cresce e stacca il Pd. Il partito di Matteo Salvini, secondo il Sondaggio Ixè, passa dal 20,4 al 21% e allunga sul Partito Democratico, che pure cresce dal 20,1 al 20,3%. Continua a salire Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% e ora vale il 18,1%. Scende il M5S, che perde lo 0,6% e si attesta al 17%. Forza Italia è all'8,6%, Articolo 1 al 2,5% e Sinistra Italiana al 2,2%. Azione è accreditata del 2,1%, seguita da +Europa (1,7%) e Italia Viva (1,2%). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Lail Pd. Il partito di Matteo Salvini, secondo ilo Ixè, passa dal 20,4 al 21% e allunga sul Partito Democratico, che puredal 20,1 al 20,3%. Continua a salire Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% e ora vale il 18,1%. Scende il M5S, che perde lo 0,6% e si attesta al 17%. Forza Italia è all'8,6%, Articolo 1 al 2,5% e Sinistra Italiana al 2,2%. Azione è accreditata del 2,1%, seguita da +Europa (1,7%) e Italia Viva (1,2%).

