Advertising

Adnkronos : Giuseppe Conte ed elezioni, il sondaggio: suo partito potrebbe diventare terza forza politica. - italiaserait : Sondaggi politici: Lega cresce e stacca Pd, M5S giù - TV7Benevento : Sondaggi politici: Lega cresce e stacca Pd, M5S giù... - fisco24_info : Sondaggi politici: Lega cresce e stacca Pd, M5S giù: Il partito di Salvini allunga, il Movimento cala… - ArturoCamion : RT @Ste_Mazzu: I due politici in testa ai sondaggi e fra i più coccolati dai media per governare prossimamente il Paese solidarizzano con c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

/ Elezioni Roma: Michetti al 35%, Gualtieri al 33%, Raggi bocciataLa campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative a Roma sta per partire, i primitracciano uno scenario chiaro. I dati di Demoskopica premiamo Centrodestra e Centrosinistra , mentre il Movimento 5 Stelle deve fare i conti con un clamoroso flop. I...La Lega cresce e stacca il Pd. Il partito di Matteo Salvini, secondo il sondaggio Ixè, passa dal 20,4 al 21% e allunga sul Partito Democratico, che pure cresce dal 20,1 al 20,3%. Continua a salire Fra ...Ultimi sondaggi politici, la media di Termometro Politico prende in esame i sondaggi SWG, Termometro Politico, Tecnè, Ipsos, Demopolis, EMG.