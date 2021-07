Soncino, moto contro betoniera: muore il 55enne Paolo Riboli (Di giovedì 1 luglio 2021) Soncino (Cremona), 1 luglio 2021 - Ancora sangue lungo la via Bergamo . Intorno alle otto di questa mattina ha perso la vita Paolo Riboli , 55enne di Soncino, dopo che la motocicletta su cui viaggiava ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 1 luglio 2021)(Cremona), 1 luglio 2021 - Ancora sangue lungo la via Bergamo . Intorno alle otto di questa mattina ha perso la vitadi, dopo che lacicletta su cui viaggiava ...

Advertising

paoloangeloRF : Soncino, una vittima nello scontro tra moto e betoniera - Giorno_Cremona : Soncino, moto contro betoniera: muore il 55enne Paolo Riboli - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente a Soncino, moto contro betoniera: morto motociclista 55enne - cremaonline : ?? AGGIORNAMENTO #Soncino. Un motociclista ha perso la vita in un gravissimo incidente in via Bergamo [guarda il VID… - vigilidellenews : Incidente Mortale a #Soncino, moto contro betoniera: #morto #motociclist... -