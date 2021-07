Sollevamento pesi, Olimpiadi Tokyo 2021: i qualificati dell’Italia. Grande passo avanti rispetto a Rio 2016 (Di giovedì 1 luglio 2021) A 23 giorni dall’assegnazione delle prime medaglie in quel di Tokyo, è giunto il momento di tracciare un bilancio del percorso di qualificazione da parte della Nazionale Italiana di Sollevamento pesi. In attesa di eventuali ripescaggi dell’ultim’ora (legati alla possibile esclusione della selezione vietnamita), sono quattro gli azzurri qualificati per i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Davide Ruiu (61 kg), Mirko Zanni (67 kg), Antonino Pizzolato (81 kg) e Giorgia Bordignon (64 kg). Raddoppiato al momento il contingente di Rio de Janeiro 2016, dove il Bel Paese fu ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) A 23 giorni dall’assegnazione delle prime medaglie in quel di, è giunto il momento di tracciare un bilancio del percorso di qualificazione da parte della Nazionale Italiana di. In attesa di eventuali ripescaggi dell’ultim’ora (legati alla possibile esclusione della selezione vietnamita), sono quattro gli azzurriper i prossimi Giochi Olimpici di. Davide Ruiu (61 kg), Mirko Zanni (67 kg), Antonino Pizzolato (81 kg) e Giorgia Bordignon (64 kg). Raddoppiato al momento il contingente di Rio de Janeiro, dove il Bel Paese fu ...

