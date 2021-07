Softball, Europei 2021: l’Italia supera anche la Germania e chiude a punteggio pieno il round robin (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ un’Italia scoppiettante quella che stiamo vedendo agli Europei di Softball 2021 in Friuli-Venezia Giulia, con le azzurre capaci di chiudere a punteggio pieno il secondo round robin, sconfiggendo anche la Germania per 10-0, guadagnandosi l’accesso all’ultima fase, dove si giocherà per la finale. Le azzurre hanno aperto con tre strike-out messi a segno da Alexia Lacatena, trovando subito la prima valida con il singolo di Fabrizia Marrone. Il doppio di Emily Carosone ha dunque regalato il primo punto alla Selezione del Bel ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ un’Italia scoppiettante quella che stiamo vedendo aglidiin Friuli-Venezia Giulia, con le azzurre capaci dire ail secondo, sconfiggendolaper 10-0, guadagnandosi l’accesso all’ultima fase, dove si giocherà per la finale. Le azzurre hanno aperto con tre strike-out messi a segno da Alexia Lacatena, trovando subito la prima valida con il singolo di Fabrizia Marrone. Il doppio di Emily Carosone ha dunque regalato il primo punto alla Selezione del Bel ...

