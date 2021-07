Softball, Europei 2021: inizia il round robin finale, vincono Spagna e Repubblica Ceca (Di giovedì 1 luglio 2021) Gli Europei di Softball 2021 procedono spediti, e nella giornata odierna hanno visto concludersi la seconda fase, ma anche iniziare il round robin finale, dal quale usciranno le due finaliste, con l’Italia che spera più che mai nel passaggio del turno. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. SECONDA FASE GRUPPO E: terzo successo consecutivo per l’Italia, ancora imbattuta nel torneo, che ha sconfitto in appena quattro inning la Germania per 10-0, mentre la Spagna ha superato di misura 1-0 la Repubblica ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Glidiprocedono spediti, e nella giornata odierna hanno visto concludersi la seconda fase, ma anchere il, dal quale usciranno le due finaliste, con l’Italia che spera più che mai nel passaggio del turno. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. SECONDA FASE GRUPPO E: terzo successo consecutivo per l’Italia, ancora imbattuta nel torneo, che ha sconfitto in appena quattro inning la Germania per 10-0, mentre laha superato di misura 1-0 la...

Advertising

Coninews : Prosegue la marcia vincente delle azzurre! ?? Agli Europei di #softball l'Italia conquista tre successi su tre gare… - TRIESTE_news : Europei softball, Italia vince anche contro Germania. Ora inizia la terza fase - - TRIESTE_news : Europei Softball, vittorie azzurre contro Repubblica Ceca e Spagna - - OA_Sport : Continua la marcia di Italia e Olanda, che non si fermano in questi Europei - sportface2016 : #Softball #Europei Ancora due vittorie per l'Italia, ancora imbattuta nel torneo -