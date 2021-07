Società Trump e suo direttore finanziario incriminati a Ny' (Di giovedì 1 luglio 2021) La Trump Organization e il suo direttore finanziario Alle Weisselberg sono stati incriminati da un gran jury di Manhattan. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. Le accuse resteranno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 1 luglio 2021) LaOrganization e il suoAlle Weisselberg sono statida un gran jury di Manhattan. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. Le accuse resteranno ...

