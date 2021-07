Sky Sport – Napoli, bloccato Vaclik: è in scadenza con il Siviglia. Due opzioni per gli azzurri (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Napoli ha bloccato Tomas Vaclik. Il portiere del Siviglia è in scadenza di contratto, attualmente è impegnato a Euro 2020 con la Repubblica Ceca. In attesa di definire il futuro di David Ospina, il Napoli pensa già al futuro delle propria porta. E secondo ‘Sky Sport’ si è già cautelato bloccando un nuovo estremo difensore: Tomas Vaclik, in scadenza di contratto con il Siviglia. 32 anni compiuti, classe 1989, il portiere della Repubblica Ceca – con cui sta giocando Euro 2020, da titolare – è svincolato dalla mezzanotte ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 luglio 2021) IlhaTomas. Il portiere delè indi contratto, attualmente è impegnato a Euro 2020 con la Repubblica Ceca. In attesa di definire il futuro di David Ospina, ilpensa già al futuro delle propria porta. E secondo ‘Sky’ si è già cautelato bloccando un nuovo estremo difensore: Tomas, indi contratto con il. 32 anni compiuti, classe 1989, il portiere della Repubblica Ceca – con cui sta giocando Euro 2020, da titolare – è svincolato dalla mezzanotte ...

