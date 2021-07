SKY – Spalletti vuole valutare Ounas e pone il veto sulla cessione

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 1 luglio 2021) LucianoAdam. il giocatore preso da Giuntoli per fare la differenza sugli esterni non ha mai convinto fino in fondo. Si vede che ha doti tecniche, ma è troppo discontinuo. A Crotone negli ultimi sei mesi si è parzialmente rilanciato, anche se non è riuscito ad evitare la retrodel club calabrese. Nonostante tutto il Napolirecuperare qualche investimenti sbagliato fatto durante questi anni edè uno di quei talenti presi ma mai sbocciati. Aurelio De Laurentiis ha detto che non rifarebbe certi acquisti ed il riferimento non ...