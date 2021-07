Sky Serie | più serie per tutti Al debutto titoli cult e novità | in attesa di De Luigi e Muccino

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ridatemi Mia Moglie Piùper. Skysi è acceso oggi (canale 112) con una mission ben chiara: offrire un’ampia varietà di generi. E così, astranoti andranno ad affiancarsiin grado di appassionare e coinvolgere davanti al piccolo schermo un pubblico trasversale, amante della serialità più universale. Si inizia stasera con un vero e proprio fiore all’occhiello in prima TV assoluta: L’Assistente di Volo, thriller dai risvolti dark comedy che segna il ritorno di Kaley Cuoco, indimenticato volto femminile di The Big Bang ...

SkySport : Juve, ad Arrivabene le deleghe per l'area football. Verso aumento capitale da 400 milioni #SkySport #Juventus… - SkySport : Borja Valero annuncia il ritiro: 'I fiorentini sono stati la mia vittoria più grande' #SkySport #BorjaValero - SkySport : Empoli campione d'Italia Primavera, Atalanta battuta 5-3. Doppiette di Ekong e Baldanzi #SkySport - Ilsuperbo89 : @GiuseppeLaforza @Pasquorum È vero. Diciamo che adesso senza la serie A anche Sky si è ammorbidito, penso uno poss… - michelegiuttari : È la conferma della serietà dei produttori e sceneggiatori della serie andata in onda su Sky nel 2009.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Serie

... venerdì 2 luglio, alle 21 a Monaco di Baviera (diretta). L'Italia ci crede, anche se l'aspetta ... I dubbi del Belgio approfondimento Euro 2020, il maggior numero di gol dallaA Tra i ...A inaugurare, il nuovo canale dedicato alletv, stasera, 1° luglio alle 21.15 in prima TV assoluta, l'apprezzatissimo thriller dai risvolti divertenti e surreali che vede protagonista Kaley Cuoco. ...Più serie per tutti. Sky Serie si è acceso oggi (canale 112) con una mission ben chiara: offrire un’ampia varietà di generi. E così, a titoli cult stranoti andranno ad affiancarsi novità in grado di a ...L’allenatore ritiene che l’algerino possa essere una risorsa, quindi l’ha tolto dal mercato. Ounas aveva richieste da Torino e Monza ...