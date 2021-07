Sky Germania – Contatti tra Eintracht e Inter e Roma per Filip Kostic: 25-30 milioni la valutazione (Di giovedì 1 luglio 2021) Inter e Roma su Filip Kostic Duello di mercato tra Inter e Roma che hanno messo nel mirino Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. A riportarlo è Max Bielefeld per Sky Germania secondo cui il club tedesco ha avviato i Contatti con i due club italiani per la cessione dell’esterno serbo. “I dirigenti dell’Eintracht Francoforte ne hanno parlato con Inter e Roma. Lo venderebbero per 25-30 milioni di euro”. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 1 luglio 2021)suDuello di mercato trache hanno messo nel mirinodell’Francoforte. A riportarlo è Max Bielefeld per Skysecondo cui il club tedesco ha avviato icon i due club italiani per la cessione dell’esterno serbo. “I dirigenti dell’Francoforte ne hanno parlato con. Lo venderebbero per 25-30di euro”. L'articolo proviene da ...

